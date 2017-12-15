15/12/2017 09:07


Survivor 2018'de yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor 2018

Şubat ayında izleyiciyle buluşacak olan Survivor yarışmasında mücadele edecek oyuncular netlik kazanıyor

Survivor 2014'te mücadele eden Sahra Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Survivor’da hırslı kimliğiyle ve tartışmalar ön plana çıkan Sahra Işık, şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.


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