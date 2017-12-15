15/12/2017 08:50


25 yıllık evli çift boşanıyor

Tugay-Etkin Kerimoğlu

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini bitiriyorlar

Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi.Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.

Davayı açacağını söyleyen Etkin Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun” ifadelerini kulladı.Öte yandan Tugay Kerimoğlu’nun sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkatlerden kaçmadı.


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