Emina Sandal boşanma iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu

Sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanma haberlerine son noktayı koydu

Şarkıcı Mustafa Sandal’la 2008 yılından bu yana evli olan şarkıcı ve model Emina Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boşanacaklarına dair iddialara açıklık getirdi. Kocası şarkıcı Mustafa Sandal’ın yaptığı açıklamanın ardından o da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emina Sandal, eşi Mustafa gibi evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını itiraf etmese de kötü giden bir süreci düzeltmeye çalıştıklarını gösterdi. Kendisiyle ilgili açıklamaları sadece sosyal medya hesabından yapacağını söyleyen Emina bunun dışındaki iddialara kulak asılmamasını söyledi. İşte Emina Sandal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o satırlar:

Günlerdir hakkımda çıkan yalan yanlış iddialar beni çok üzmektedir. Ben zaten yıllardır Sırbistan’da kariyeri olan biriyim. Kariyerim uğruna Türkiye’yi ve çocuklarını tek edeceğim iddiaları doğru değildir… Bir anne çocuklarını terk edebilir mi? Ben Sırbistan’da çalışıyorum zaten uzun yıllardır işimden ötürü Türkiye ve yurtdışına gidip geliyorum. Türkiye’de ailemle yaşıyorum.

Çocuklarım nerede mutluysa bir anne olarak ben de orada olmaya devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportunu taşıyorum, iki vatanım var ve bununla gurur duyuyorum. Bugün tekrardan hakkımda çıkan “Para yüzünden kavga ettiler” söylentisi külliyen yalan. Benimle alakalı çoğu haberlerden biri gibi yalan! Bir de bir kadının dekorasyon sevmesi ve yuvayı güzel yapması boşanma nedeni nerede oldu? Ne zaman suç olmaya başladı?

Merak ediyorum ki sonradan çıkacak olan haberler benim spor yapmam mı olacak? Evet ben yıllardır ülkemde bir pop yıldızıyım ama unutulmasın ki ben bir kadınım, anneyim. Herkes gibi saygıyı hak ettiğime inanıyorum. İleriye dönük aldığım bütün kararlarım sadece ve sadece benimdir… Kimseyi de ilgilendirmez. Aramızdaki tek muhabbet müzik, güzellik ve aşk olsun. Çünkü sonuçta hepimiz zorluklarla kendimiz mücadele ediyoruz. Bari güzel şeyler yapalım. Bu tür açıklamaları hayatımda yapmadım, yapmaktan da hoşlanmıyorum ama bunu ilk ve son kez vurgulayacağım…

Benim tek medyam kendi instagram sayfam. Burada açıklamadıkça hiçbir suçlamaya inanmamanızı rica ediyorum. Üzülüyorum, yıpranıyorum! Hepinizden anlayış ve saygı rica ediyorum. Benim sizlere saygı duyduğum gibi… Sevgilerimle…