15/12/2017 08:33


Mustafa Sandal'dan boşanma haberlerine dair net yanıt

Mustafa Sandal

Sanatçı Mustafa Sandal, eşi Emina Sandal ile ilgili basında çıkan boşanma haberlerine yanıt verdi

“Çocuklarımın annesi, kıymetlim Emina Sandal’la yaşadıklarımızı değerlendirme aşamasındayız” cümlesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

“Elbette özel hayatımızın bize özel kalmasını istiyoruz, bugüne kadar bu hep böyle oldu ve olmaya devam edecek. ‘Para’ yüzünden kavga iddiaları da ‘Emina’nın çocuklarını terk edeceği’ iddiaları da asla doğru değil. Bu denli uzun süreli ilişkide olabileceği gibi bizim de zaman zaman çözme ihtiyacı duyduğumuz sorunlarımız olabiliyor. Biz bu süreçte sevgili eşimle, ailemiz ve çocuklarımız için en doğru kararı vereceğiz. Bu süreçte ailemizin ve iki çocuk annesi değerli eşimin yıpranmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini, özel hayatımızın bize özel kalmasını rica ediyorum. Bu konudaki son açıklamam budur.”


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