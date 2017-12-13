Cansu Taşkın'dan Yılmaz Vural açıklaması

Ünlü manken Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde bir davette teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılaşmış ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamıştı.

AVRUPA\LONDRA - Ünlü manken Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde bir davette teknik direktör Yılmaz Vural ile karşılaşmış ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamıştı.Taşkın'ın paylaştığı bu poz sosyal medyada olay oldu. “Yılmaz Vural elini kolunu nereye koyacağını bilememiş” yorumları yapıldı.

Vural, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.Ünlü teknik direktör, fotoğrafın basında yer almasından sonra Taşkın'ı aradığını söyledi.Vural, "Yapılacak iş değil, niye bunu basına verdin" sözlerine, Taşkın'ın "Ben de herkes gibi sosyal medyada yayınladım" dediğini belirtti.Teknik adam daha sonra , "Yayınladın ama bak olay nerelere kadar gidiyor. Hoş bir şey değil yaptığın" ifadelerini de kullandı.Cansu Taşkın da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ünlü model şunları söyledi: Yılmaz Vural benim babam gibidir. Eşini de çok severim.Haberi farklı yerlere kimse çekmesin.Yılmaz abim nasıl "Cansu bizim çocuğumuz" gibi diyorsa o da benim babam gibidir...Ayrıca o fotoğrafı da silmedim. Hala Instagram hesabımda duruyor.