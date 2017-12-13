Halk Ozanı Ali Kızıltuğ hayata veda etti

Bir süredir kanserle mücadele eden 73 yaşındaki ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Halk ozanlığı geleneğinin çınarlarından Ali Kızıltuğ'un bu sabah yaşamını yitirdiği duyuruldu. 73 yaşındaki Kızıltuğ'un yarın memleketi Sivas Divriği Mursal Köyü'nde defnedilecek.

ALİ KIZILTUĞ KİMDİR?

Ali Kızıltuğ, 1944 yılında Sivas'ın Divriıği ilçesine bağlı Mursal köyünde doğdu. 1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köyünde bulunan Abbas ustadan öğrendi. İlk yıllarda başka aşıkların eserlerini ve yöresel türküleri seslendirdi. 1969 yılında ilk plağı olan "Asrı gurbet harab etmiş köyümü" çıktı.

Bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 2160 eseri bulunmakta ve bunların 550 tanesi başka sanatçılar tarafından seslendirildi. 2011 yılında İstanbul da Sivaslı sanatçıları birliği tarafından düzenlenen ''Ustaya Saygı'' adlı programda yılın ozanı seçilerek onur plaketi aldı. 2012 yılında Ankara Halk Ozanları Derneği Başkanı Kenan Sahbudak tarafından ''Ustaya Saygı'' ve ''Yılın Ozanı'' ödülü verildi.