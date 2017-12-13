13/12/2017 08:02


Donald Trump'ı canlandıran usta sanatçıya büyük tepki

Erhan Yazıcıoğlu

‘Aşk-ı Memduh’ oyununda Donald trump tiplemesiyle sahneye çıkan usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, izleyicinin sert tepkisi ile karşılaştı

Erhan Yazıcıoğlu, “Aşk-ı Memduh” oyununun turnesi kapsamında Kapadokya’da da seyirciyle buluştu. Ancak oyundaki Donald Trump tiplemesi yüzünden beklemediği bir tepki aldı.“İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıyoruz” açıklaması protestolarla karşılanan Amerika Başkanı’na olan tepki, sahneye yansıdı. Bazı seyirciler Yazıcıoğlu’nu yuhalarken bazıları sahneye kâğıt peçete attı.

Olay sonrası Instagram’da “Beni değil Trump’ı yuhalayın” diye bir paylaşım yapan Yazıcıoğlu, yaşadıkları hakkında şunları söyledi: “Ben sahneye Trump olarak çıkınca izleyiciler arasında buz gibi bir hava esti. Nefretle baktılar. Yuhlar, ıslıklar, peçeteler falan. Sonra ‘Yahu ben 50 yıldır bildiğiniz Erhan’ım’ deyince alkışlar koptu.”


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