12/12/2017 15:46


Seren Serengil'den Nur Yerlitaş hakkında zehir zemberek açıklamalar

Nur Yerlitaş

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Seren Serengil, modacı Nur Yerlitaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleriyle büyük tepki çeken modacı Nur Yerlitaş, geçen gün Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. 

Sadece şehit ailelerine karşı mahcup olduğunu ifade eden modacı,  "Dostumu düşmanımı görmüş oldum. Serkan klibi çöpe atmadan önce bana danıştı. Ajda'ya beni takipten çıkarmasını söyledim. Ama Bülent Ersoy hep yanımdaydı."

Nur Yerlitaş'a en sert tepki 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programı sunucusu Seren Serengil'den geldi. Serengil, canlı yayında Nur Yerlitaş için 'O kimsenin dostu değildir, herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşur. Arkadaşımın annesinin cenazesinde benim hakkımda neler konuştuğunu duydum. Çok terbiyesiz bir kadın. Hala da terbiyesizliğine devam ediyor. Şimdi herkes onun yanından kaçıyor. Kıyafetlerini giyiyorlar ama herkes saklıyor ondan giyindiğini' ifadelerini kullandı.


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