12/12/2017 15:44


Kırgız yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde unutulmadı

Cengiz Aytmatov

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğum günü nedeniyle Bişkek'te bulunan kabri başında anıldı

Aytmatov'un Ata Beyit Devlet Mezarlığı'ndaki kabrine çelenk ve çiçek bırakılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.Yazarın ailesi tarafından ölümünden sonra müzeye dönüştüren evi de ziyaretçilere açıldı.

Öğrencileri ile Aytmatov'u evini gezen Bişkek 58. Devlet Okul Müdürü Almagül İsrailova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok gurur verici bir gün. 12 Aralık Cengiz Aytmatov'un doğum günüdür. Aytmatov, yaşasaydı bugün 89 yaşında olacaktı. Aytmatov'un doğduğu topraklarda yaşamaktan büyük gurur duyuyorum. Aytmatov, sadece Kırgızistan'ın değil, tüm Türk dünyasının gurur kaynağıdır. Aytmatov, Kırgız-Türk dostluğunun köprüsünü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden bir grup öğrencisine eşlik eden akademisyen Asel Satıbaldiyeva, Kırgız halkı için 12 Aralık'ın çok önemli bir tarih olduğunu belirterek "Aytmatov, Kırgızistan'ın en saygın kişisidir." dedi.

Kırgız dili öğretmeni Kaliça Obogulova da Aytmatov'un Kırgız dilinin gelişmesine ve dünyada tanınmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Aytmatov'un evini ilk kez ziyaret eden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi Aynazik İsrailova, Aytmatov'a ait eşya ve eserlerin kendisini duygulandırdığını söyledi. Ulusal Bilimler Akademisinde de Aytmatov'un eserlerin tanıtıldığı sergi düzenlendi. Etkinliğe bakanlar ve çok sayıda bilim adamı katıldı.

Kaynak: AA


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