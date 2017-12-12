12/12/2017 15:34


Sanatçı Arif Sağ'dan haber var

Arif Sağ

Akciğer kanseri tedavisi için Küba'ya iden sanatçı Arif Sağ, kızı Aslı ile birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı

Türk Halk Müziği’nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için Küba’da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba’da çekilen fotoğrafları Twetter hesabından paylaşmıştı. THY uçağı ile yurda dönen Arif Sağ, uçaktaki kabin görevlileri ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Sağ, muhabirlere; “Her şey çok iyi. Babam 1 hafta uygun tedavi gördü. Venezüella üzerinden döndük. İstanbul’da tedaviye devam edeceğiz” dedi.


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