Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi

Fenerbahçe takımında forma giyen futbolcu Alper Potuk ile güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın ayrılık nedeninin ihanet olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı

Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı. “Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık” şeklindeki açıklamanın altından ihanet iddiaları ortaya atıldı.

Habertürk’ün iddiasına göre; Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı. Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.