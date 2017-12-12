12/12/2017 13:31


Zuhal Topal hakkında Erdoğan'a hakaretten dava açıldı

Zuhal Olcay

Sanatçı Zuhal Olcay hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İddiaya göre Olcay, 5 Ağustos’ta Kadıköy’deki mekanda şarkı söylerken Erdoğan’a hakaret etti. Şikayet üzerine polis konserin video kaydını izledi, ardından da Anadolu başsavcılığına başvurdu.Savcılık soruşturmasında, şarkıcının Erdoğan’a şarkıyı uyarladığını, el hareketi yaparak da cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği iddia edildi.

İfade veren Olcay, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” diye yorumladığını kaydetti.

İçkinin etkisiyle, sahnenin önünde bulunan bir seyircinin laf atması sonrası el hareketi yaptığını aktaran Olcay, bunun hakaretle ilgisi olmadığını söyledi.Savcılık şarkıcının bir yıldan dört yıla kadar hapsini istedi.

 

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