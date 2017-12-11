11/12/2017 17:20


Skandal sözlerinin ardından ünlü modacı kendini böyle savundu

Nur Yerlitaş

Sosyal medya üzerinden kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözüyle herkesin tepkisini çeken modacı Nur Yerlitaş hakkında Tuğba Ekinci'nin yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı

Başlatılan soruşturma kapsamında Nur Yerlitaş'ın ifadesine başvuruldu. Ünlü modacı, "Amacım hakaret etmek değildi" sözleriyle kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.

NUR YERLİTAŞ NE DEMİŞTİ 

Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözleri nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çekmiş ve yakın arkadaşları tarafından sosyal medyadan silinmişti.


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