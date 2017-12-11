Türkiye'yi yasa boğan cinayette çarpıcı gelişme

Eski manken Filiz Aker tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından başlatılan cinayet soruşturması tamamlandı

Filiz Aker hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay kayıtlara Filiz Aker’in Vatan Şaşmaz'ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti. Oyuncu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Aker de aynı silahla intihar etmişti.