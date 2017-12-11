Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle

ATV kanalının ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yarın akşam 84. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak

Fragmanın başında Meryem'in Candan'a "Eğer kocamla bir şey yaşamayı aklından bile geçirirsen, seni öbür tarafa yollarım." diye tehdit ettiği sahne dikkat çekti. Öte yandan Ünal Kaplan'ın Meryem'e "Hedefi Hızır olan herkesin, hedefi bitirmek için yapacağı tek şeyi kalıyor; sizi öldürmek." dediği sahne de izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Fragmanda Yaşar'ın "Benimle oyun oynanmaz. İlyas Çakırbeyli, bundan sana sonra dostum demiyorum. Ne sana ne de ağabeyine." sözleri, izleyicilerin aklına "Hızır-Yaşar dostluğu bitiyor mu?" sorusunu getirdi. Fragmanın son sahnesinde ise Hızır'ın "Bunları öldürmek merhamet. Bir ömür boyu ihanetle yaşamak, bin kere ölmekten daha zordur." dediği sahne, izleyicilerin merakını kazandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız