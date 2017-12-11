11/12/2017 10:04


Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu

Acun Ilıcalı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Törende en iyi yarışma programı Survivor ile ödülü alan Acun Ilıcalı ödülünü Şansal Büyüka'nın elinden alırken duygusal anlar yaşadı

Şansal Büyüka'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten  Acun Ilıcalı:12. Altın Kelebek'im. Ekibimle gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken Şansal Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, " Şansal Abi seni tranfer etmek istiyor" dediler. Amokachi yanımdaydı." Kim arıyor" diye sorunca ben " Beni başka kanala tranfer etmek istiyorlar" dedim. "10 milyonluk futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste"dedi.

 

Göz altı morlukları
Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur
Trafik sigortası
Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak
beşiktaş
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle

Adile Naşit

Adile Naşit'in vefatının üzerinden 30 yıl geçti

Adriana Lima

Adriana Lima açıkladı mankenliği bırakıyor mu

Özcan Deniz

Özcan Deniz ve hamile sevgilisi Feyza Aktan ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri
Göz altı morlukları

Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur

Trafik sigortası

Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak

beşiktaş

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Alexandrina Victoria

İngiltere Kraliçesi Victoria dönemine ait paralar o ilde bulundu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam