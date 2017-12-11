Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Törende en iyi yarışma programı Survivor ile ödülü alan Acun Ilıcalı ödülünü Şansal Büyüka'nın elinden alırken duygusal anlar yaşadı

Şansal Büyüka'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Acun Ilıcalı:12. Altın Kelebek'im. Ekibimle gurur duyuyorum. Ben bir muhabirken Şansal Abi beni kaçırttı. Uçaktan indik, " Şansal Abi seni tranfer etmek istiyor" dediler. Amokachi yanımdaydı." Kim arıyor" diye sorunca ben " Beni başka kanala tranfer etmek istiyorlar" dedim. "10 milyonluk futbolcuyum, kimse beni gece yarısı transfer etmedi. Şimdiki maaşının 10 katını iste"dedi.