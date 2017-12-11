11/12/2017 09:08


Adriana Lima açıkladı mankenliği bırakıyor mu

Adriana Lima

Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima mesleği ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu

Yıldız model şunları söyledi: Her Sabah ‘Bugün nasıl görünüyorum?’ diye düşünerek uyanıyorum. Bu akıl sağlığı için hiç iyi değil. Artık iyi bir sebep olmadan kıyafetlerimi çıkarmayacağım. 

Bu açıklama, Victoria Secret meleği Adriana Lima’nın iç çamaşırı mankenliğine vedası olarak yorumlandı. Geçen haftalarda gerçekleşen Victoria Secret defilesinin Adriana Lima'nın son defilesi olduğu iddia edilmişti. Adriana Lima 15 yaşından beri modellik yapıyor. 


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