11/12/2017 08:46


Altın Kelebek ödül töreninde duygusal dakikalar

Eşref Kolçak

Dün akşam ekrana gelen 44. Altın Kelebek ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. Törende, merhum sanatçı Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak'ın yaptığı konuşma duygulandırdı

Usta sanatçı Harun Kolçak'ın 'Çeyrek Asır' adlı albümü "En İyi Proje" seçildi.Oğlu Harun Kolçak'ın ödülünü almak için sahneye çıkan Eşref Kolçak, yaptığı konuşma ile hem salondakileri hem de ekran başındaki izleyicileri ağlattı.

71 yılını sinemaya verdiğini söyleyen Koçak " Ben köy çocuğuyum, köydeyken çok kelebek yakaladım. Bu Kelebek'i oğlum Harun için alıyorum. Oğlumu anacığının koynuna verdim. Bunu ödülü de onun koynuna vereceğim" dedi.

 

 


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