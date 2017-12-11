44. Altın Kelebek ödüllerini kazananların listesi
44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam düzenlenen tören ile sahiplerine ulaştı
“Rising Star” ödülleri Miray Daner, Melisa Şenolsun ve Hazal Filiz Küçükköse’nin oldu. Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden aldı.
‘EN İYİ SENARİST’
‘En iyi senarist’ ödülü, Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi ile Nuran Everen Şit’in oldu. Nuran Everen Şit’e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.
EN İYİ SPOR PROGRAMI
En iyi spor programı ödülü Stadyum’a gitti.Ödülü teknik direktör Yılmaz Vural aldı.
EN İYİ KLİP
En iyi klip ödülü Ya bu işler ne Mabel Matiz Anıl Can’a gitti.
EN İYİ DİZİ
En iyi dizi ödülü Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Vatanım Sensin’e gitti. Ödülü dizinin yapımcısı Onur Güvenatam aldı.
YILIN ŞARKISI
Yılın şarkısı ‘Beni çok sev- Tarkan!’
EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI
En iyi pop müzik erkek sanatçısı ödülü Tarkan’a gitti. Tarkan’a ödülünü Cem Yılmaz verdi.
EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI
En iyi kadın pop sanatçısı ödülü Sezen Aksu’ya gitti. Sezen Aksu’nun videolu mesajının ardından ödülü, Sezen Aksu adına Tarkan aldı.
Ödülü Günay Çoban ve Serkan İzzet Özdoğan aldı
MUCİZE YARATANLAR ÖDÜLÜ
Ödülün sahipleri Tuğba Büyüküstün, Kenan İmirzalıoğlu, Songül Öden, Erkan Petekkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek’in oldu. Kazananlar ödüllerini Vuslat Doğan Sabancı’nın elinden aldılar.
EN İYİ KADIN SUNUCU
En iyi kadın sunucu ödülü Evrim Akın – Çocuktan al haberi oldu. Akın ödülünü Merve Boluğur’un elinden aldı.
EN İYİ ERKEK SUNUCU
Ali İhsan Varol, en iyi erkek sunucu ödülüne layık görüldü. Ödülünü Selçuk Yöntem’in elinden aldı.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
En iyi komedi dizisi GÜldür Güldür Şov.
EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Hande Erçel- Aşk laftan anlamaz.
EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Çağlar Çorumlu- Güldür Güldür Show
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN
En iyi çıkış yapan ödülünü Aleyna Tilki aldı.
AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI
Ödülün sahibi Roya Ayxan oldu.
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLÜ
En iyi dizi müziği ödülünün sahibi Söz- Atakan Ilgazdağ oldu.
EN İYİ YÖNETMEN
En iyi yönetmen ödülünü Yağız Alp Akaydın- Söz dizisi. Akaydın ödülü Osman Sınav’ın elinden aldı.
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU
En iyi kadın haber sunucusu ödülünü Star TV’den Nazlı Çelik aldı.
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU
Fox TV’den Fatih Portakal ödülün sahibi oldu.
EN İYİ HABER PROGRAMI
CNN Türk’ten 5N1K- Cüneyt Özdemir ödüle layık görülen isim.
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ödüle layık görüldü.
EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
Survivor- Acun Ilıcalı ödülün sahibi oldu.
EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ
En iyi proje ödülü Çeyrek Asır projesiyle Harun Koçak’ın oldu. Merhum sanatçının ödülünü babası Eşref Kolçak aldı.
EN İYİ MÜZİK GRUBU
En iyi müzik grubu ödülünün sahibi Athena oldu.
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
En iyi kadın oyuncu ödülüne İstanbullu Gelin’deki rolüyle Aslı Enver layık görüldü
EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Ödülün sahibi Söz dizisindeki performansıyla Tolga Sarıtaş oldu.
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
En iyi dizi çifti ödülünü KAlp Atışı dizisindeki rolleriyle Öykü Karayel ve Gökhan Alkan aldı.
EN İYİ YOUTUBER-INSTAGRAMMER ÖDÜLÜ
Ödülün sahibi Enes Batur oldu. Batur ödülünü Şeyma Subaşı’nın elinden aldı.