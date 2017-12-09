09/12/2017 15:08


Ahmet Kural müjdeyi verdi evleniyorlar mı

Ahmet Kural

Bir süredir Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan Ahmet Kural, Taksim'de görüntülendi. Kural, yaptığı açıklama ile evlilik sinyali verdi

Ahmet Kural, önceki akşam Taksim’de bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi. Ahmet Kural’a Mekan çıkışı sevgilisi Sıla Gençoğlu’yla olan ilişkisi soruldu. Kural “Birlikteliğimiz mükemmel. Her şey güzel ve mutluyuz. İlişkimiz, bir amaca doğru gidiyor” açıklaması yaparak evlilik sinyali verdi.

 

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