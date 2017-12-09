Siyah Beyaz Aşk dizisinin seti karıştı

Kanal D'de ekrana gelen ve başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin setinde olay çıktı

İbrahim Çelikkol’un sahnelerinin çekildiği ve yaklaşık iki saat süren set ortamındaki yüksek ses ve kalabalık, vatandaşları rahatsız etti. Çevredeki insanların İhbarı üzerine sete gelen polisler, dizi senaryosu gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği polislerden kurtulup aracına binecek olan İbrahim Çelikkol’un sahneleri kısa süreli aksadı. Milliyet’in haberine göre, gerçek polis ve polis kıyafeti giyen figüranların birbirine karıştığı set ortamı, çekimlerin tamamlanmasıyla son buldu.