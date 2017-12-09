09/12/2017 12:21


Alman basınında yer alan haber Megastar'ı çıldırttı

Tarkan

Alman basınında Tarkan ile ilgili ortaya atılan iddia Megastar'ı çileden çıkardı

Haberde, Megastar'ın 'Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı' ifadesine yer verildi.

Tarkan konuyla ilgili açıklama yaptı: "Alman “Bild” gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya’daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur.Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terketmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.Oturumu Almanya’da olan eşim Pınar Tevetoğlu’yla sıklıkla Almanya’ya seyahat ettiğimizden, benim ordaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür. Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim."

 

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