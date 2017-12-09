09/12/2017 08:18


Hakan Yılmaz ve eşine saldıran şahsın kan donduran ifadeleri

Hakan Yılmaz

Geçtiğimiz akşam eşi ile beraber Etiler'de saldırıya uğrayan oyuncu Hakan Yılmaz, olayın ardından oyununu iptal etmişti

Saldırıya uğrayan çift, kendilerini darp eden Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe isimli şahıstan şikayetçi oldu. Olayın ardından Denizhan Vural’ın sosyal medyada paylaştığı ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kırıkkale’de müteahhitlik yaptığı iddia edilen Vural’ın olay gecesi İstanbul’a gelirken araç içinde çekilen görüntülerinde tehditkar ifadeler yer alıyor. Vural’ın şu sözleri dikkat çekiyor: “Buradan bizi sevip sayan, gönül veren delikanlı kardeşlerimize selam olsun. İstanbul’u fethe gidiyoruz. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’dan sonra. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.” Kendisine “Reis” diye hitap ettiren Vural’ın hazırlattığı, film fragmanlarını anımsatan videolar da dikkat çekici. Sosyal medyada paylaşılan videolarda “Hikayenin sonunda herkes ölecek” şeklinde ifadeler yer alıyor.


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