08/12/2017 16:27


Güney Londra'nın İncisi, Deli Mavi Eğlencede 1 Numara

deli mavi

Tarzı müziği ve müdavimleriyle türkü sahnesini kimseye bırakmayan Deli Mavi yılbaşı yaklaştıkça eğlencenin dozunu artırıyor

Avrupa\London - Tarzı müziği ve müdavimleriyle türkü sahnesini kimseye bırakmayan Deli Mavi yılbaşı yaklaştıkça eğlencenin dozunu artırıyor.Her hafta birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı  mekan 2018’i  kaliteli müziği ve leziz menüsüyle karşılayacak.

22 ARALIK CUMA ‘’ Muhammed Ali  Evci ’’

Yetenekli ve genç sanatçı Muhammed Ali Evci , 22 Aralık’ ta vereceği konser ile dinleyicilerle buluşacak. Türkiye’den gelen ve Londra’da ilk konserini verecek olan Muhammed Ali  Evci farklı tarzıyla kendinden söz ettirecek.

 

 

25 ARALIK PAZARTESİ CHRISTMAS EĞLENCESİ  ve 31 ARALIK PAZAR YILBAŞI BALOSU

Daha önce verdiği konserleriyle Londra dinleyicisinin gönlünde taht kuran Türkiyeli sanatçı Demir, Christmas Eğlencesi ve Yılbaşı Balosu’nda Deli Mavi’de sevenleriyle buluşacak.

 

 

DELİ MAVİ’NİN DEMİRBAŞLARI

Her hafta Deli Mavi müdavimlerini türkülerle şarkılarla karşılayan Kemal Yaman, Sonay Yaman,  Salman ve Murat güçlü performanslarıyla gönüllerde iz bırakcaklar. İletişim: 0208 461 1295 -07545 371 776 Adress: 195 Rushey Green , Catford, London, SE6 4BD Facebook: Deli Facebook: Deli Mavi Turku Evi -   [email protected]

 

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