Kanser tedavisi gören Arif Sağ'dan haber geldi

Akciğer kanseri hastalığına yakalanan Arif Sağ, hastalığının tedavisi için Küba'da. Sağ, yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçen yıl eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ'ın Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi göreceği ifade edilirken, Türk Halk Müziği'nin usta ismi, hayranları için Küba'da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba'da çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.