Zeynep Demirel doğum yaptığı anın fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından suda doğum yaptığı takipçileriyle paylaştı

Suda doğum yapan 28 yaşındaki Belçikalı güzel Zeynep Demirel, neden suda doğum yaptığını şu ifadeleriyle anlattı “Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum. 20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medikal bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım” ifadelerini kullandı.