Tacı geri alınan Itır Esen'in hapsi isteniyor

Miss Turkey 2017 birincisi seçildikten kısa bir süre sonra 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşım nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'in 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Itır Esen hakkında iddianame düzenlendi. Esen’in ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün özel gününe denk geldiğini ve 15 Temmuz şehitlerini anmak için ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediğinin belirtildiği iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anmakta olan halkı alenen aşağıladığı belirtilen Itır Esen’in, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Esen’in yargılaması, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından başlayacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.