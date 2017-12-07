Yıldız Tilbe 'Kudüs de yeryüzü de Allah'ındır'

Donald Trump'ın Kudüs kararına tepkiler sürüyor. Sanatçı Yıldız Tilbe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getirdi

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, “Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kudüs konusunda Allah’ın dediği olur, olmuştur ve olacaktır. Kudüs de yeryüzü de içindekilerle beraber Allah’ındır. Kur’an ve ayetler kıyamete kadar olacakları söylemiş, içinde bunlarda var. Yolları Cehenneme kadar açık, oradan sonrası yok” paylaşımında bulundu.