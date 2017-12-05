05/12/2017 15:49


Tarkan yılbaşı konserinde servet kazanacak

Tarkan

Uzun bir aradan sonra '10' isimli albümü çıkaran Megastar Tarkan'ın yılbaşında yeni bir rekor ücrete imza atacağı konuşuluyor

Kıbrıs Elexus bir otelde sahne alacak olan megastar, dudak uçuklatacak bir ücrete "evet" dedi. Tarkan'ın yılbaşı sahnesinden 300 bin euro yani yaklaşık 1.3 milyon alacağı öğrenildi. Ünlü sanatçı bu ücretle açık ara yılbaşının en çok kazanan ünlü ismi oldu. Megastar, son olarak eşi Pınar Tevetoğlu’yla Günay Çoban imzalı “Beni Çok Sev” şarkısına klip çekti.

 

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