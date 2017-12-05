05/12/2017 08:23


Survivor'da şok, sahtecilik iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ogeday ve Adem

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da geçtiğimiz yıl Ogeday'ın birinci seçildiği sezonun üzerinden uzun bir ara geçtikten sonra C.S. isimli bir kişi, 'Survivor' isimli yarışmada sahtecilik yapıldığı ihbarında bulundu

Vatandaşın ihbarında, yurt içinden ve yurt dışından gelen oyların 15 dakika gibi kısa bir sürede sayılmasının mümkün olmadığı, noterin televizyon ilkeleri gereği belirlenen ismi birinci olarak yazdığı ve böylece evrakta sahtecilik suçu işlediği ileri sürüldü. Vatandaşın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban'ın ifadesine başvuruldu. Kaban ifadesinde, 'Survivor' isimli yarışma programının noterliğini üstlendiğini, SMS sonuçlarının belirlenmesi için özel bir sistemle gelen SMS sayılarını tutanağa bağladığını ve tutanağa göre Ogeday isimli yarışmacıya daha çok SMS geldiğini belirtti. Kaban, evrakta sahtecilik yapmadığını ileri sürse de savcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak Kaban hakkında soruşturma izni istendi. Noter hakkındaki soruşturma için Adalet Bakanlığı'nın izin verip vermeyeceği yönündeki kararı bekleniyor.

 


Nazmiye Muratlı
Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti
cumhurbaşkanı erdoğan
Taşeron işçiye kadro müjdesi
petrol rezervi
Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
Saakashvili
İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı
reza zarrab davası
Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor
İlgili Haberler
Özay Bakır ve Seren Serengil

Seren Serengil aldatıldı mı Serengil'in o paylaşımı şaşırttı

Acun ılıcalı

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bırakıyor

Lidya Özdemiroğlu

Levent Yüksel'in sevgilisinin Murat Başoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş boşanma kararını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
Nazmiye Muratlı

Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti

cumhurbaşkanı erdoğan

Taşeron işçiye kadro müjdesi

petrol rezervi

Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

Saakashvili

İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı

 Yazarlarımız
turker erturk

Yakında Bombalar Türkiye'de Patlayacak

Geçen hafta İsrail, İran’ın Suriye’deki üssünü vurdu. Ortadoğu çok önemli gelişmelere gebe! Yakında bölge Türkiye dahil ateş topuna dönebilir ama Türkiye’deki iktidar hem meselenin ayırdında ...

Devam