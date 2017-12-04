Seren Serengil aldatıldı mı Serengil'in o paylaşımı şaşırttı

Geçtiğimiz yıldan bu yana mutlu beraberlikleri olan Seren Serengil ve Özay Bakır çifti ayrıldı. Sunucu Serengil, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım. Güvenimin sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi her ikimiz içinde hayırlısı olandır. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim.”