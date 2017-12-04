04/12/2017 09:44


Levent Yüksel'in sevgilisinin Murat Başoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı

Lidya Özdemiroğlu

Sanatçı Levent Yüksel’in 22 yaşındaki sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun eşi Hande Bermek’i yeğeni Burcu Başoğlu ile aldattığı iddia edilen Murat Başoğlu ile samimi görüntüleri ortaya çıktı

Lidya’nın, Yüksel ile ilişkisinden önce Murat Başoğlu ile aynı masada otururken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Yeğeniyle yaşadığı ilişkinin ardından hakkında çok çapkın olduğuna dair haberler yapılan Başoğlu’nun bir dönem Lidya ile yakınlaşıp yakınlaşmadığı ise bilinmiyor.


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