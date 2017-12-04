04/12/2017 09:21


Ebru Gündeş boşanma kararını açıklayacak

Ebru Gündeş

Sanatçı Ebru Gündeş'in bu hafta eşi Reza Zarrab ile boşanacağına ilişkin kararını kamuoyuna açıklaması bekleniyor

2010 yılında Reza Zarrab ile hayatını birleştiren Ebru Gündeş bu hafta avukatıyla bir araya gelecek. Gündeş'in kamuoyuna “Boşanıyoruz” şeklinde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.Zorlu boşanma süreciyle ilgili olarak Ebru Gündeş yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum” dediği öğrenildi.Gündeş'in, ABD'deki davada tanık olan Reza Zarrab'tan boşanma kararı almasının ardından Kanlıca'daki yalıdan da taşınacağı belirtiliyor.

AVUKATI NE DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab, Ebru Gündeş'ten olan kızı ve 21 yakınının mal varlıklarına el konmuştu.Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş ise cuma günü yaptığı açıklamada, "Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok" demişti.Ebru Gündeş'i listede yer almaktan Zarrab ile nikah öncesi yaptıkları evlilik sözleşmesinin kurtardığı ortaya çıkmıştı.Gündeş ve Zarrab çiftinin evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptıkları ve herkesin kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladıkları anlaşıldı. Ebru-Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el konulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandı.


kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor
Bülent Tezcan
CHP liderinin açıkladığı belgeleri savcılığa teslim ettiler
Igor Tudor
Galatasaray yönetimi Tudor konusunda kararını verdi
su dolu kuyu
Şırnak'ta facia 3 kişi içi su dolu kuyuya düştü
fenerbahçe
Fenerbahçe Süper Lig'de liderliğe yakın
İlgili Haberler
Özay Bakır ve Seren Serengil

Seren Serengil aldatıldı mı Serengil'in o paylaşımı şaşırttı

Acun ılıcalı

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bırakıyor

Lidya Özdemiroğlu

Levent Yüksel'in sevgilisinin Murat Başoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı

Tarkan

Bomba iddia Tarkan Türkiye'yi terk ediyor

Son Dakika Haberleri
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

Bülent Tezcan

CHP liderinin açıkladığı belgeleri savcılığa teslim ettiler

Igor Tudor

Galatasaray yönetimi Tudor konusunda kararını verdi

su dolu kuyu

Şırnak'ta facia 3 kişi içi su dolu kuyuya düştü

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam