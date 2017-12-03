Bomba iddia Tarkan Türkiye'yi terk ediyor

Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Dilek ile beraber Türkiye'yi terk edip Almanya'da yaşayacağı iddia edildi

Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek’le hayatını birleştiren, Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye lüks villa satın alan Tarkan, oturma izni için Alman Başkonsolosluğu’na başvurdu.

‘Beni Çok Sev’ isimli şarkısına eşi Pınar Tevetoğlu ile klip çeken Tarkan, önceki gün Gümüşsuyu’nda görüntülendi. Tarkan, sabah erken saatlerde geldiği İstanbul Alman Başkonsolosluğunda 2.5 saat kaldı. Sanatçı, çıkışta kameralara yakalandı.

OTURMA İZNİ ALACAK

Geçtiğimiz yıl, eşinin ailesinin yaşadığı Duisburg’a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye 4 yatak odalı, bahçeli lüks villa satın alan Tarkan’ın oturma izni başvurusu yaptığı öğrenildi. Tarkan, kalan işlemleri tamamlamak için bugün Almanya’ya uçacak.