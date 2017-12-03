03/12/2017 15:27


Ünlü çift ile ilgili bomba iddia

Mustafa Sandal ve Emina Sandal

2008 yılında evlenen Mustafa-Emina Sandal çiftinin boşanacağı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü

Mustafa Sandal'ın evden ayrıldığını iddia edildi. Çift bu kararı bir süre gizli tutacaktı. Çünkü ailece bir reklam filminde oynamak üzere anlaşma yapıp parayı aldılar. Ayrılığın nedeni ise Emina'nın ülkesi olan Sırbistan'a dönüp şarkıcılığa devam etmek istemesiymiş.

YALANLAMIŞTI 

Ekim ayında eşiyle büyük bir tartışma yaşadığı iddia edilen Mustafa Sandal, söz konusu haberlerin tamamen hayal ürünü olduğunu belirtmişti. Gayet mutlu bir birliktelik yaşadıklarını vurgulayan şarkıcı, "Şaka mı yapıyorsunuz? Gayet mutlu bir evliliğimiz var. 14 yıldır her şey gayet güzel gidiyor" dedi.

 

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