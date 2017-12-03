Yılmaz Morgül 'Ebru Gündeş'i yolda görsem kafamı çeviririm'

Sanatçı Yılmaz Morgül, verdiği bir röportajda Ebru Gündeş'i asla affetmeyeceğini söyledi

İşte Yılmaz Morgül'ün yaptığı o açıklama: 'Ebru Gündeş. Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Çok kötülüğü dokundu bana. 1998’de o, ben ve İbrahim Tatlıses aynı gazinoda dönüşümlü olarak sahne alıyorduk. İlerleyen haftalarda, “Artık hep Yılmaz Morgül solist olarak çıkacak” denince olanlar oldu. Benim assolistliğim ona ağır geldi. “Sen insan değilsin” dedi. Size dense bunu unutur musunuz? Ben de unutmadım işte. Yolda görsem kafamı çeviririm.'