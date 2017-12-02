02/12/2017 16:23


Haluk Levent borcunu ödediği Recep Sert'i ziyaret etti

Haluk Levent

Sanatçı Haluk Levent, 12 bin liralık borcunu ödediği Türkiye'nin 5. yüz nakillisi Recep Sert'i iş yerinde ziyaret etti

Recep Sert, rock şarkıcısı Haluk Levent'in borcunu ödemesi sonucunda 16 Kasım 2017 tarihinde tahliye edilmişti. Cezaevinde rahatsızlanan Sert, Bursa Devlet Hastanesi'ndeki bir günlük tedavisinin ardından da taburcu oldu.Esma Sert ile telefonda görüşen Haluk Levent, kendisini ziyaret edeceği sözünü vermişti.

Haluk Levent, bu sabah Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek Sert ailesini Esma Waflle işyerinde ziyaret etti.Çiftle kahvaltı yapan Levent, bir saatlik sohbetin ardından ayrıldı.Ziyarette Sert ailesi Haluk Levent'e bir kez daha teşekkür ederken, Haluk Levent her Bursa konserinde Sert ailesini ziyaret edeceğini söyledi.Esma ve Recep Sert ortak sosyal medya hesabından Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı "Bir insan bu kadarmı doğal olur. Cansın abi sözünün erisin adam gibi adamsın, bize inandığın için dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına" ifadeleriyle paylaşt


bombalı saldırı
Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu
Namık Kemal
Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı
Çağdaş G. K.
Türkiye ağlayan kadını konuşuyor
kadıköy
Kadıköy'de hareketli saatler, sahipsiz valiz panik yarattı
İlgili Haberler
Samet Liçina

Ken'e benzemek için ameliyat masasına yattı

Esra Erol

Sağlık Bakanlığı Esra Erol'u şikayet etti

Arif Susam

Arif Susam kansere yakalandı Arif Susam kimdir

ebru gündeş

Ebru Gündeş önceden uyarmış 'Reza Türkiye'ye zarar verebilir'

Son Dakika Haberleri
bombalı saldırı

Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu

Namık Kemal

Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı

Çağdaş G. K.

Türkiye ağlayan kadını konuşuyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam