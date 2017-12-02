02/12/2017 13:04


Arif Susam kansere yakalandı Arif Susam kimdir

Arif Susam

Sanatçı Selami Şahin, yaptığı son açıklamada Arif Susam'ın kansere yakalandığını duyurdu

Kanser teşhisi konulan halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için konuşan Şahin, "Arif Susam kardeşim de kansere yakalanmış. Yoğunluktan Nuray Hafiftaş ve Arif Susam'ın ziyaretlerine gidemedim. En yakın zamanda yanlarında olacağım. Allah'tan umut kesilmez, tıp çok ilerledi. Onlar benim çok eski dostlarım" dedi.

ARİF SUSAM KİMDİR

Taverna müziğin usta yorumcularından Arif Susam 1956 yılında dünyaya geldi.5 sene Kumkapı Kordon Restaurant’tada sahne alan Arif Susam aslen Elazığ‘lıdır.Arif Susam orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi aldı.Arif Susam Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalmaktadır.

Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıt olarak hazırlayan Susam, Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak nitelendirilmektedir.

14 sene boyunca Emirgan Köşem Restaurant’ta sahne alan Arif Susam askerliğinide yine Emirgan’a yakın olan Yeniköy Orduevi’nde tamamlamıştır.

Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 erkek çocuğu bulunmaktadır.İlk albümü Efsane Aşk 1984 yılında piyasaya sürülmüş daha sonra 1986 yılında Taverna Yıldönümü aldı kaset ile 1.5 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır.

Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı.1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almıştır. Ve halen Kumkapı Kordon’da sahne almaktadır.1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu.


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