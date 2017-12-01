Ebru Gündeş önceden uyarmış 'Reza Türkiye'ye zarar verebilir'

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre sanatçı Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını önceden dile getirmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmasında bazı yöneticiler ABD'deki Reza Zarrab davasını gündeme getirdi.Toplantıda konuşulana göre, Zarrab'ın 2016 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir" diyerek endişesini anlattı.

İLGİLİ HABERLER