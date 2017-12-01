İnci Pars'tan KKTC Başbakanı ile evlilik iddialarına yanıt geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le bir süredir beraber olan oyuncu İnci Pars ilk defa suskunluğunu bozdu

Haklarında çıkan ilişki iddiasını doğrulayan Pars, Dilek Özgürgün’le boşanma arifesinde olan Hüseyin Özgürgün’le evleneceklerini söyledi: “Onlarınki saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılmış ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve 1 yıldır hiç konuşulmamış. Hamile olduğum iddiası da doğru değil. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Ama Allah nasip ederse müstakbel eşimle çocuk da istiyoruz. Hemen nikâh kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz.”

Hüseyin Özgürgün’le 4 ay önce bir akrabası aracılığıyla tanıştığını belirten Pars, onun kendisine Paris’ten 5 milyon sterline ev aldığı iddiası için ise şöyle dedi: “Ev haberleri yalan. Paris’e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs’taki ev de dedem Kenan Pars’tan babama kalan ve benim doğduğum ev.”