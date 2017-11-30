Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanıyor mu

Sanatçı Ebru Gündeş, uzun süre önce ABD'de tutuklanan ve yargı süreci geçtiğimiz günlerde başlatılan eşi Reza Zarrab hakkında bugüne kadar suskunluğunu korumuştu

O zamanlar jüri üyeliğinde bulunduğu O Ses Türkiye programında yaşananlarla ilgili kısa da olsa bir açıklama yapan Ebru Gündeş hakkında geride bıraktığımız günlerde bir kız çocuğu sahibi olduğu eşinden boşanacağına dair haberler çıkmış ancak bu iddiaları yalanlamıştı.

Reza Zarrab’ın yargılanmasına devam ederken, ‘hapishaneye kadın sokmak için rüşvet teklif ettiğini kabul etmesi’ üzerine gözler Ebru Gündeş’e çevrilmişti. İddialar bu gelişmelerin ardından Ebru Gündeş’in boşanma kararı aldığı yönündeyken, Yeşim Salkım Laf Bende Kalmasın programında iddiayı masaya yatırdı.

Salkım, avukatlarının ortak olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Avukatın şu an için açılmış ya da yakın zamanda açılması için yapılmış bir görüşme olmadığını belirtti. Ancak yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğinin de altını çizdi.

Kısa bir süre önce Ebru Gündeş hakkında bir iddia ortaya atılmış ve şarkıcının Kanlıca'daki yalısından ayrıldığı haberleri de yapılmıştı. Yeşim Salkım konuyla ilgili olarak “Ebru Gündeş benim kızkardeşim gibidir, Cumartesi günü onunla birlikteydik ve konuşma fırsatım oldu” demişti.