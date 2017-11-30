30/11/2017 11:11


Ünlü şarkıcının kızı ölümden döndü

Niran Ünsal

Niran Ünsal'ın kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal, kız arkadaşlarıyla beraber eve dönerken trafik kazası geçirdi

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SAĞLIK DURUMU NASIL

Onur Akay, "Niran Ünsal'ın şarkıcı kızı Hande Ünsal, sahne sonrası iki arkadaşı ile trafik kazası geçirdi ve ölümden döndü. Karşı yönden gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir araç, onların şeridine girerek süratli bir şekilde Hande'nin ve arkadaşlarının bulunduğu araca çarptı. Alkollü olan sürücü polis gelmeden aracını bırakarak kaçtı. Büyük bir şok yaşayan Hande'nin ve arkadaşlarının sağlık durum iyi." notunu düştü.


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