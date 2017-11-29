29/11/2017 12:04


Işın Karaca, yeni pop müzik stüdyo albümü Eyvallah

Işın Karaca

Işın Karaca, Saadet Algan, Sefa Cheshmberah, bestesini Selim Bölükbaşı, Akın Büyükkaraca düzenlemesini Akın Büyükkaraca, Turan Güçnar'ın yaptığı "Bizede Bu Yakışır" şarkısı olarak belirledi.

Hem görsel teması hem de müzikal değerleri açısından uzun soluklu bir çalışmaya imza atan Işın Karaca, kendi çıtasını gene bir üst seviyeye taşıyarak hayranlarına sunmanın mutluluğunu yaşıyor.Güçlü ve usta vokali ile yorumunu kattığı her şarkıyı büyüten Işın Karaca, albümün ilk çıkış şarkısnı sözlerini Işın Karaca, Saadet Algan, Sefa Cheshmberah, bestesini Selim Bölükbaşı, Akın Büyükkaraca düzenlemesini Akın Büyükkaraca, Turan Güçnar'ın yaptığı "Bizede Bu Yakışır" şarkısı olarak belirledi.Işın Karaca dört yıl aranın ardından 10 şarkının yer aldığı yeni pop müzik stüdyo albümü ‘Eyvallah'ı, kardeşi ve menajeri Akın Büyükkaraca ile kurduğu Akış Production etiketiyle 1 Aralık Cuma günü yayınlıyor.

 

 

 

 


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