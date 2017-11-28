‘Yansın Geceler’ şarkısının sahibi de uyuşturucudan gözaltında

Uyuşturucu kullanımını özendiren kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında 'Yansın Geceler' şarkısıyla tanınan Heijan adıyla tanınan Doğan Tarda da var

İnternet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulunan, uyuşturucu kullanımını anlatan ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili düzenek tarifleri yapan kişileri yakalamaya yönelik İstanbul’un da aralarında bulunduğu 29 ilde ‘Şehit Arda Can’ operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul’da ‘Yansın Geceler’ şarkısıyla Youtube üzerinden milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan ve Heijan adıyla tanınan Doğan Tarda’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye genelinde ise 62 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.