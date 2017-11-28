Itır Esen tacı geri alınan yeğenine sert çıktı

Türk sinemasının güzel oyuncusu Itır Esen, tacı geri alınan yeğeni Itır Esen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te görüntülenen usta oyuncu Itır Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu” ifadelerini kullandı.