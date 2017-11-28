28/11/2017 08:29


Yasemin Allen'in Çi'den kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Yasemin Allen

Fi dizisinin ikinci sezonu Çi'nin kadrosuna katılan güzel oyuncu Yasemin Allen'in bölüm başı 20 bin lira alacağı öğrenildi

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin ikinci yeni sezonu başladı. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil olan Yasemin Allen, “Bu dizide oynamanın hayalini kuruyordum. Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” diye konuştu. İlk bölümdeki performansıyla beğeni toplayan Yasemin Allen’ın diziden bölüm başına 20 bin TL alacağı öğrenildi.

 

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