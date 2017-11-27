27/11/2017 17:01


Tuğba Ekinci'den Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu

Tuba Ekinci

Canlı yayın sırasında 'şehitler mehitler' ifadesiyle Türkiye'nin tepkisini çeken Nur Yerlitaş'a bir darbe de Tuğba Ekinci'den geldi.

Tuğba Ekinci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekinci savcılığa sunduğu dilekçede, Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gayet ukala ve aşağılayıcı bir tavırla şehitler hakkındaki sözleri sarf ettiğini belirtti. Söylemlerinin Türk vatandaşı olan herkesi derinden etkilediği belirtilen dilekçede Nur Yerlitaş’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “devletin egemenlik alamatlerini aşağılama” suçlarından cezalandırılması istendi.

Tuğba Ekinci adliye çıkışında yaptığı açıklamada, Nur Yerlitaş’ın özür dilemesi halinde dahi davasının arkasında olduğunu söyleyerek, “O kişiyle hangi kanal anlaşırsa ona da dava açacağım. Hangi firma anlaşırsa ona da dava açacağım. O kişi sırf Nur Yerlitaş olduğu için değil Ahmet Mehmet olsaydı da suç duyurusunda da bulunurdum.


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