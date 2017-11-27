Survivor 2018 ne zaman başlayacak işte yarışmacılar

TV8 kanalının sahibi Survivor yarışmasının sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmanın ne zaman başlayacağını açıkladı

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı kendi kanalında her Sabah yayınlanan Gel Konuşalım adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağınıda dile getirdi. Survivor 2018, 10 Şubat tarihinde başlayacak.

İŞTE YARIŞACAK İSİMLER

-Cumali Akgül

-Turabi Çamkıran

-Sema Aydemir

-Nagihan Karadere

-Merve Aydın

-Murat Ceylan

-Hilmi Cem İntepe

-Adem Kılıççı

-Hakan Hatipoğlu