Nursel Ergin'den Demet Akalın'a jet yanıt

Sunucu Nursel Ergin'in “Her şeye rağmen evlendik” şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Demet Akalın'a Ergin'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın'ın kendisini elestirmesinin ardından sessizliğini bozan Ergin bir başka isim üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Birbirinin aynı mantıkta asla dikkate almayacağım gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırmış iki şahıs beni hiç ilgilendirmiyor. Diğer kanallar magazinden anlamıyor herhalde hiç başka kanalda konuşulmayan bu konuyu çevirip çevirip olayın ekmeğini yemeye çalışıyor bunlar. Üstelik olayın aslı bu değilken… Herkes kendisine baksın valla ben gülüyorum hiç etkilenmiyorum dürüstlükte kadınlıkta namusta elime su dökmeye bile layık değiller…”

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