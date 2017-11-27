Gökhan Özoğuz Black Friday'a böyle tepki gösterdi

O Ses Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyesi sanatçı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Black Friday'a dair bomba bir paylaşımda bulundu

Birçok alışveriş mağazasında ve internet sitesinde stokların boşaldığı bu alışveriş çılgınlığının yaşandığı güne sanatçı Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özoğuz paylaşımında 'Böyle thanks giving (şükran günü), baby shower (bebek hediye partisi) kutlayıp black friday yapan arkadaşlar. Bayram, gelenek, özel gün başka şey. Bunlar ufak ufak kültür erozyonu.' dedi.