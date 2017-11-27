27/11/2017 09:33


Gökhan Özoğuz Black Friday'a böyle tepki gösterdi

Gökhan Özoğuz

O Ses Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyesi sanatçı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Black Friday'a dair bomba bir paylaşımda bulundu

Birçok alışveriş mağazasında ve internet sitesinde stokların boşaldığı bu alışveriş çılgınlığının yaşandığı güne sanatçı Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özoğuz paylaşımında 'Böyle thanks giving (şükran günü), baby shower (bebek hediye partisi) kutlayıp black friday yapan arkadaşlar. Bayram, gelenek, özel gün başka şey. Bunlar ufak ufak kültür erozyonu.' dedi.


Fikret Başkaya
Gözaltına alınan Fikret Başkaya kimdir
gözaltı
Ankara'da terör örgütü şüphelisi 10 kişi gözaltında
buzlanma ve don uyarısı
O illerde yaşayanlar dikkat buzlanma ve don uyarısı yapıldı
cam filmi yasağı
İçişleri Bakanından cam filmi hakkında son dakika açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı
İlgili Haberler
Survivor 2018

Survivor 2018 ne zaman başlayacak işte yarışmacılar

Bade İşçil

Bade İşçil'in zayıflığının nedeni belli oldu

Nursel Ergin

Nursel Ergin'den Demet Akalın'a jet yanıt

Demet Akalın

Demet Akalın’dan Nursel Ergin hakkında zehir zemberek açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Fikret Başkaya

Gözaltına alınan Fikret Başkaya kimdir

gözaltı

Ankara'da terör örgütü şüphelisi 10 kişi gözaltında

buzlanma ve don uyarısı

O illerde yaşayanlar dikkat buzlanma ve don uyarısı yapıldı

cam filmi yasağı

İçişleri Bakanından cam filmi hakkında son dakika açıklaması

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Yerli o ve Milli Otomobil'e Sivas aşkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2011 yılında dile getirdiği “Yerli ve Milli Otomobil” için bazı şehirlerimiz harekete geçti. Bunun öncülüğü yapan Sivas’taki sosyal kuruluşların temsilcileri “Bu ...

Devam